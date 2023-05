Due arresti a Capaci, per i carabinieri sono gli spacca vetrine del colpo alla stazione Eni

Sarebbero gli autori di uno dei colpi ai danni dei commercianti a Palermo e provincia con il metodo della spaccata della vetrata. I carabinieri della compagnia di Carini hanno arrestato due persone di 33 e 30 anni, con l’accusa di evasione e furto aggravato. I militati sono stati chiamati per un furto nell’area di servizio Eni in via Monsignor Siino a Capaci.

I due giovani sono stati intercettati a bordo di un’autovettura risultata rubata, i quali, dopo aver divelto la porta a vetri esterna dell’esercizio utilizzando un blocco di cemento, sono riusciti ad entrare e portare via 351 pacchi di sigarette e 4 gratta e vinci, per un valore di circa 2.000 euro. Dopo un breve inseguimento, i due presunti ladri sono stati bloccati. Nel corso di accertamenti è emerso che erano entrambi evasi dai domiciliari per reati simili. La refurtiva è stata restituita al titolare dell’impianto di carburanti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per i due giovani.

