Aeroporto di Palermo: record di passeggeri ad aprile, 705 mila in transito al Falcone - Borsellino

Continua la striscia positiva del traffico passeggeri all’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. Un trend in crescita ormai da mesi, quello che riguarda i passeggeri e che ha registrato un record: sono stati circa 705 mila le persone in transito dall’aeroporto di Palermo il mese scorso. Si tratta di un +10% rispetto al 2022 e circa +20% sul 2019, quindi periodo pre Covid.

Dati superiori alle attese, basta pensare che le proiezioni di aprile, fatte a marzo, indicavano il numero dei passeggeri in crescita di almeno il 5% sul 2022 e +13% sul 2019. Ed invece i numeri sono stati nettamente migliori. Ad aprile 2022 i passeggeri in transito nell’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo erano stati 636.650, che rappresentava comunque un +7,91% rispetto allo stesso mese del 2019 (589.970), pari a un aumento - in valori assoluti - di ben 46.680 viaggiatori.

Anche rispetto al mese di marzo 2023 c'è un netto aumento di passeggeri, quando, invece, a fronte di una piccola contrazione del numero dei voli, era cresciuto il numero dei passeggeri in volo da e per lo scalo aereo palermitano. Il dato medio di passeggeri per volo era di 145. Il totale di marzo è stato di 490.448 viaggiatori: +5,78% rispetto a marzo 2022 (463.634) e +6,37% rispetto a marzo 2019. Scendono invece del 9,14% i voli: 3.379 contro 3.719 di marzo 2022.

Dall’analisi dei dati di traffico, diffusi pochi giorni fa, emerge che ad aprile la crescita del traffico passeggeri è stata costante. Dal 21 al 26 aprile ci sono stati circa mille voli e oltre 150mila passeggeri in transito, in aumento rispetto al 2022. Tutto sembra dunque il linea con quanto dichiarato da Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”, che analizzando il traffico passeggeri e voli previsto nella stagione estiva nello scalo aereo palermitano ha previsto "un’estate molto positiva per lo scalo aereo palermitano".

“Tra giugno e ottobre - aggiunge l’ad di Gesap - l’offerta verso Roma Fiumicino crescerà del 12% rispetto al 2022, con oltre 500 movimenti (da e per) in più. Il dato potrebbe migliorare fino a 17% di incremento. Registriamo inoltre una crescita delle frequenze su tutto il network di rotte da e per l’aeroporto di Palermo - ha sottolineato Riggio -, in particolare i voli su Roma Fiumicino, dove da giugno gli operatori saranno tre: Ryanair, ITA e Aeroitalia. In totale ci saranno in media 32 voli al giorno da e per la Capitale, un’offerta ampia che dovrebbe calmierare i prezzi dei biglietti”.

