Notte di fuoco a Termini Imerese e Petralia Sottana, in fumo vegetazione e sterpaglie

Temperature un po’ più alte, primo caldo e puntuali gli incendi divampano nelle zone boscate e pianeggianti nel Palermitano. Quella appena trascorsa è stata una notte impegnativa per i vigili del fuoco costretti effettuare un doppio intervento in provincia, sulle Madonie. Un primo intervento è stato eseguito nella zona di Termini Imerese, poco prima della mezzanotte. Il fuoco ha interessato una vasta area a verde alle porte della città, in direzione Caccamo, dove sterpaglie e vegetazione sono andate in fumo.

Secondo intervento a Petralia Sottana, lungo la statale 120, intorno all’1,30. Qui sono andate a fuoco sterpaglie lungo il canale che costeggia l’arteria. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo potesse espandersi e intaccare altre aree boscate.

