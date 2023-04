Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo: due feriti e traffico bloccato

Ancora un incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo siciliano. Un'auto per cause ancora da accertare avrebbe urtato il guard rail all'altezza della stele che ricorda le vittime della strage di Capaci.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti. Si tratta di un uomo di 42 anni e della figlia di 16. Il traffico è rimasto rallentato in entrambe le direzioni. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale, per gestire il traffico e accertare le cause dell'incidente.

Soltanto qualche giorno fa, domenica scorsa, sempre sull'A29, due giovani che viaggiavano in moto sono morti all’altezza di Leroy Merlin. A perdere la vita - dopo lo scontro con un'auto - sono stati Alessio Fardella, 35 anni, e Salvatore Tantillo (20 anni). I due erano in sella a un'Honda 600 e si sarebbero schiantati su una Bmw ferma in corsia d'emergenza. I sanitari del 118 intervenuti subito dopo non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale, presenti sul posto con una pattuglia.

