Due mezzi in fiamme a Palermo nel giro di poche ore, paura tra i residenti

Due veicoli sono andati a fuoco a Palermo nelle ultime ore, per cause ancora da accertare, con le indagini in corso. Il primo ieri sera, quando i residenti hanno dato l'allarme per una Fiat 600 andata in fiamme, in via Ingegneros, nella zona di San Lorenzo.

L'altro episodio questa mattina in via Michele Titone, una traversa di corso Calatafimi: ad andare a fuoco questa volta una moto, con le fiamme che, raccontano testimoni, che sono divampate all'improvviso, tanto che il proprietario del mezzo è dovuto fuggire lasciando l'Honda Transalp in mezzo la strada, avvolta dal fuoco. Non è rimasto ferito. In entrambi i casi interventi del personale del comando provinciale dei vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata