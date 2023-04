Palermo, incidente in viale Regione: si ribalta un'auto, un ferito

Ancora un incidente in viale Regione Siciliana, a Palermo, l'ennesimo di questo 2023. Intorno alle 6, lungo la carreggiata laterale della circonvallazione in direzione Catania, all'altezza della clinica Maria Eleonora, un'auto, una Seat Ibiza, si è ribaltata, per cause ancora da verificare.

Secondo quanto ricostruito la conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un'auto in sosta. Dopo l'urto la macchina si è ribaltata. Il 41enne che era alla guida non ha riportato ferite gravi ed è arrivato in pronto soccorso, al Civico, in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito in ambulanza al Policlinico, e i mezzi della polizia municipale per le indagini sulla dinamica dell'incidente.

