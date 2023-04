Palermo, controlli cardiaci gratuiti per i ragazzi a Borgonuovo

Domani 27 aprile dalle 14.30 fino alle 18 nei locali di largo Pozzillo (Borgonuovo) sede della circoscrizione si effettueranno esami di elettrocardiogramma a titolo gratuito, per bambini e ragazzi da 4 a 18 anni. Patrocinato dal comune di Palermo l'iniziativa Insieme con il cuore con l'associazione Movimento per la Salute, al fine di concretizzare un'attività di controlli elettrocardiografici gratuiti, per la ricerca e l'individuazione di eventuali alterazioni che possono essere alla basa di una patologia cardiaca. Per realizzare l'evento sono state coinvolte scuole, parrocchie e associazioni.

