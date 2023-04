Lavori allo svincolo di Buonfornello, disagi sulla A19 Palermo-Catania

Domani, 27 aprile, si procederà alla pavimentazione di due rampe dello svincolo di Buonfornello, al km 39,200 dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che saranno oggetto di intervento la rampa utilizzata dai veicoli in uscita provenienti da Catania e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Buonfornello e diretti a Palermo.

Venerdì 28 aprile, invece, saranno interessate dai lavori di pavimentazione le rampe della carreggiata opposta, ovvero quella di uscita per i veicoli provenienti da Palermo e quella in entrata verso Catania. Le lavorazioni non comporteranno la chiusura delle rampe, ma saranno possibili brevi blocchi della circolazione, gestiti dal personale sul posto. In caso di condizioni meteo avverse, gli interventi saranno posticipati.

