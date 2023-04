Un incendio si è sviluppato in un’abitazione in via Sperone a Palermo. Le fiamme sono divampate in una palazzina nei pressi di via Amedeo Aosta. I vigili del fuoco sono intervenuti e sono riusciti a salvare quanti si trovavano in casa. Sono in corso le indagini per accertare le cause che hanno provocato il rogo. In zona sono arrivati anche gli agenti di polizia.

