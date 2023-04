In autostrada con monopattino e scooter elettrico, incidenti e feriti a Palermo e Catania: uno è grave

Lunghe code in autostrada sulla A19 sia in entrata che in uscita, In direzione Catania a causa di un incidente che si è verificato tra Villabate e Bagheria nello scontro tra un’auto e uno scooter elettrico che non sarebbe potuto entrate in autostrada.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane a bordo dello scooter elettrico in codice rosso all’ospedale Civico.

Altri due feriti in codice giallo sono stati trasportati al Policlinico. In direzione Palermo le code sono provocate dagli automobilisti di rientro dal lungo ponte del 25 aprile.

Sulla A29 un altro incidente. Una ragazza a bordo di un monopattino elettrico è stata sfiorata da un’auto ed è finita per terra. Anche lei è stata soccorsa dai sanitari del 118.

I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Palermo e di Buonfornello. Per gli indisciplinati a bordo dello scooter elettrico e del monopattino scatteranno pesanti sanzioni.

