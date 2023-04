Casa di riposo con cibi scaduti e troppi ospiti, multa e sequestro a Partanna

I militari del Nas, con il supporto della locale Stazione Carabinieri, hanno riscontrato alcune irregolarità in una casa di riposo di Partanna (Tp). In particolare gli investigatori del Nas hanno sequestrato amministrativamente circa 135 confezioni di alimenti vari, scaduti di validità, del valore complessivo di circa 1000 euro, tenuti quindi in violazione alle procedure di autocontrollo. I militari hanno anche riscontrato che la struttura ospitava due persone in più di quelle consentite e hanno sanzionato il titolare con una multa di 3000 euro.

© Riproduzione riservata