Scatenati gli spacca vetrine a Palermo: quattro colpi in poche ore, uno al pub Ferramenta

Le bande spacca vetrine scatenate a Palermo. Sono stati messi a segno quattro colpi nelle ultime ore. I furti con la demolizione delle vetrine si sono verificati nel pub Ferramenta di piazza Giovanni Meli, presso una tabaccheria di via Guglielmo il Buono, una gioielleria di via Maria Santissima Mediatrice e una cartolibreria di via Ernesto Basile. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla polizia, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il bottino dei vari colpi è da quantificare.

© Riproduzione riservata