Palermo, tamponamento in viale Regione: traffico e code all'altezza di via Pitrè

Disagi e traffico rallentato in viale Regione Siciliana, a Palermo, nel sottopasso di via Pitrè, in direzione Trapani. Secndo quanto ricostruito, la causa è un tamponamento tra uno scooter e un'automobile, con il mezzo a due ruote che avrebbe urtato l'automobile nella parte posteriore.

Sul posto gli uomini del 118, che hanno medicato il motociclista (che non è in gravi condizioni), con i soccorsi che, essendo nel bel mezzo della carreggiata, hanno creato grossi disagi alla circolazione stradale, vista anche l'ora, con code e rallentamenti. Problemi anche in direzione Catania, per via dei soliti curiosi che, dalla parte opposta, si fermano a fotografare o ad informarsi di cosa stia succedendo, rallentando il flusso del traffico.

