Tossicodipendenze, l'ultima frontiera è il mercato nero dei farmaci anti-droga

Accanto al mercato della droga, a Palermo scorre parallelo quello dei farmaci illegali, che sono spesso adoperati in sostituzione degli stupefacenti o come calmanti dagli effetti delle droghe. Sembra un paradosso, cercare l’eccitazione e poi prendere un sedativo o un oppiaceo per tornare alla normalità. Ma succede sempre più spesso. Alcuni farmaci, adoperati a dosaggi elevati, avrebbero addirittura effetti cento volte più potenti degli stessi stupefacenti. Con il rischio maggiore di morte: il cuore, ad un certo, punto non sopporta più gli sbalzi e cede.

Comprarli senza ricetta non è difficile. Esiste un fiorente mercato in nero su internet e su canali social dove poterli reperire bypassando i controlli e le prescrizioni che in Italia sono legate a regole ferree. Sono cresciuti gli accessi ai pronto soccorso di giovanissimi con con disturbi psichiatrici causati dall’uso di stupefacenti. Si stima che nel 2020 nell’Ue si siano verificati 5.800 decessi per overdose causati da sostanze illecite. Lo si legge nella relazione annuale dell’Agenzia Ue sulle droghe. «La maggior parte di questi decessi è stata associata alla politossicità, che generalmente comprende combinazioni di oppiacei illeciti, altre sostanze illecite, farmaci e alcol».

