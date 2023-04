Palermo, paura a Borgo Nuovo: minicar si schianta contro delle auto e si ribalta

Ancora un incidente stradale a Palermo. Una minicar si è ribaltata, nella notte, intorno alle 4, dopo essersi schiantata su alcune auto posteggiate in via Assoro, nel quartiere di Borgo Nuovo.

Secondo quanto ricostruito, il conducente del mezzo ha perso il controllo e non ha saputo più mantenere in strada il mezzo. Immediati sul posto i soccorsi, per fortuna il conducente del mezzo non è in pericolo di vita: se l'è cavata con qualche contusioni ed è stato portato all'ospedale Cervello dal personale del 118 per ulteriori accertamenti, che hanno escluso la riserva sulla vita.

Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi in via Assoro, per ricostruire la dinamica del sinistro e per stabilirne le cause. Alla base dell'incidente potrebbe esserci l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, che è caduta nella notte, e la velocità del mezzo, che avrebbe reso difficile il controllo a chi era alla guida.

