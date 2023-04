Carini, scoperta e sequestrata una discarica abusiva, due denunciati

Gli agenti della polizia municipale di Carini hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva in contrada Ciachea, lungo la strada provinciale 3 bis. I vigili urbani, diretti dal comandante Marco Venuti, hanno trovato nel terreno materiali pericolosi come eternit, bombole, vernici, pezzi di auto, nonché una roulotte e una capanna in legno, tutto sull'argine del torrente Ciachea. Oltre al sequestro sono stati denunciati due uomini, M.P, di 54 anni e E.B, di 60 anni, entrambi di Carini.

Sono accusati di esercizio di discarica abusiva, alla violazione della normativa edilizia, nonché della legge Galasso, per il vincolo fluviale, e al Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte offesa il Comune di Carini, che potrà costituirsi parte civile. Complessivamente sono stati svolti 9 controlli di polizia amministrativa, disposti dall’assessore alla polizia municipale Vito Bortiglio, che hanno portato a 4 multe ad ambulanti rimasti sul posto oltre l’ora consentita.

