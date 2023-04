Saranno acquisiti al patrimonio comunale e poi abbattuti altri 25 immobili abusivi nel lungomare Cristoforo Colombo e in via Magellano, a Carini. Gli agenti della polizia municipale in questi giorni hanno controllato gli immobili per per accertare eventuali occupazioni abusive, in vista dello sgombero da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

