Raffica di furti in casa a Termini Imerese, ora è caccia alla banda «rosa»

A Termini è caccia ai ladri di appartamento. Nel giro di pochi giorni sono stati messi a segno furti in numerosi appartamenti in tre diverse zone della città. L’ultimo colpo è stato registrato martedì in via Piersanti Mattarella. I ladri, dopo avere verificato che in casa non ci fosse nessuno, si sono introdotti nell’appartamento, al quinto piano, e hanno fatto man bassa di tutto ciò che hanno trovato, soprattutto oggetti femminili, profumi, oggetti d’oro e indumenti firmati. Ma i sospetti sarebbero subito caduti su tre giovani donne, che sono state immortalate in alcune immagini di videosorveglianza consegnate ai carabinieri.

A denunciare l’ultimo furto è stato il proprietario dell’appartamento, Calogero Sperandeo, artista del ferro termitano che ha realizzato un prototipo di auto d’epoca che ha partecipato alla mitica Targa Florio.

Un articolo di Fabio Lo Bono sul Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata