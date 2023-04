Poliziotto libero dal servizio fa arrestare un ladro d'auto a Palermo

Stava rubando i fanali di una Smart in viale Croce Rossa quando è stato visto da un poliziotto libero dal servizio che ha chiamato i colleghi. Così la polizia ha arrestato ieri un ragazzo di 33 anni accusato di furto aggravato. Prevista per oggi l’udienza di convalida davanti al gip del tribunale di Palermo.

Il poliziotto in servizio al commissariato Mondello ha allertato la centrale operativa del furto in corso. Gli agenti del commissariato Libertà si sono messi alla ricerca dell’indagato rintracciato, a bordo di una bici elettrica, dalle parti di viale del Fante. Sotto braccio aveva un sacchetto con i due gruppi ottici, del valore di oltre 400 euro ciascuno, e altri accessori per auto rubati.

Nonostante il suo breve tentativo di fuga la pattuglia è riuscito a bloccarlo non lontano dallo Stadio delle Palme sequestrando la refurtiva e alcuni attrezzi da scasso custoditi dentro il sacchetto. Il 33enne, arrestato per furto aggravato, è stato anche denunciato e dovrà rispondere del reato di ricettazione.

