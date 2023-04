Morta a Trabia la dottoressa Anna Milone, per 26 anni in consiglio comunale

Tutta Trabia e non solo la politica è a lutto, per la morte di Anna Milone, 72 anni, conosciuta da tutti come la "dottoressa", dato che per tanto tempo aveva svolto il medico di base nella frazione di San Nicola, e per tutti era la grande signora della politica trabiese, visto che era stata in consiglio comunale dal 1994 al 2020, prima donna a ricoprire la carica di presidente del consiglio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. " Un giorno triste per Trabia e San Nicola, per la medicina e la politica locale. E’ venuta a mancare una persona che ha scelto di sacrificare parti del suo trascorrere privato per metterlo al servizio degli altri e del bene comune. Si è dedicata alla scienza per la tutela del benessere collettivo e della vita stessa. Una persona forte e determinata a protezione degli altri", scrive Filippo Farine.

"Oggi Trabia piange la perdita di una grande donna. Anna nel corso degli anni è stata un pilastro della nostra comunità, a cui si è dedicata con amore e dedizione, anche svolgendo ruoli istituzionali di prestigio. Ci mancherai Anna", dice Vincenzo Farruggia.

