Sgominata banda di ladri, sono accusati di 11 colpi tra Carini e Isola delle Femmine

In due anni avrebbero messo a segno 11 colpi, razziando appartamenti e negozi nei Comuni di Carini e di Isola delle Femmine. Altri due furti, sempre nel periodo tra dicembre del 2021 e marzo del 2023, sono andati a vuoto. La carriera criminale della banda di ladri è stata interrotta dai carabinieri di Carini, che hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, nei confronti di quattro persone: tre sottoposte agli arresti domiciliari e una alla custodia cautelare in carcere, nei cui confronti sono stati raccolti gravi indizi di responsabilità in relazione ai furti contestati. Tutti gli arrestati dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e furto in abitazione.

Secondo quanto è stato ricostruito, la banda aveva messo a segno un discreto bottino 5.330 euro in contanti e numerosi articoli informatici portati via da quattro esercizi commerciali; vari monili in argento, una mountain bike di cospicuo valore e articoli informatici che si trovavano all’interno abitazioni e autovetture. I ladri avrebbero visitato anche un istituto scolastico, dal quale erano spariti i giocattoli.

© Riproduzione riservata