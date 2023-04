Incidente sulla Palermo-Catania, traffico impazzito: code anche sulla statale

Ancora un incidente sulla Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo, all'altezza dello svincolo di Villabate. Un punto particolarmente delicato per il traffico, dove si registrano spesso incidenti stradali.

Stavolta l'incidente, che avrebbe coinvolto due auto, si è verificato proprio all'uscita per l'autostrada in direzione Catania, cosa che ha mandato letteralmente in tilt il traffico in ingresso e in uscita da piazza Figurella e più in generale all'ingresso della statale Palermo-Agrigento. Nessuno degli autisti coinvolti nell'incidenti è in gravi condizioni.

Sul posto i carabinieri della stazione di Villabate e in autostrada il personale dell'Anas, l'azienda che gestisce l'A19. Code lunghe anche un chilometro sia sulla Palermo-Catania che all'altezza di piazza Figurella.

© Riproduzione riservata