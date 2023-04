Gli incidenti a Palermo per le vampe di San Giuseppe, Daspo a 10 minorenni

Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia ha emesso 10 «Daspo fuori contesto» nei confronti di altrettanti minorenni palermitani, di età superiore ai 14 anni, vietando loro l’accesso, per 18 mesi, agli impianti sportivi nazionali ove vengono disputati incontri calcistici. Il divieto coprirà la rimanente stagione e tutta la successiva. I provvedimenti sono frutto delle indagini e accertamenti della polizia in relazione a incidenti e aggressioni con lanci di oggetti che si sono verificati durante le «vampe» in città per la festa di San Giuseppe.

Gli scorsi 18 e 19 marzo la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale, la protezione civile e i dipendenti della Rap sono stati impegnati su più fronti per far rispettare l’ordinanza comunale del divieto di accensione di falò, e lo hanno fatto anche a costo di lancio di sassi o altri materiali, che hanno causato ferimenti tra le forze dell’ordine. Dalle indagini, anche grazie alle immagini riprese dall’elicottero, si è risaliti ai primi dieci giovani coinvolti in quattro episodi in altrettante zone cittadine. I provvedimenti riguardano cinque ragazzi nel quartiere Zisa, via Stazzone (dove due poliziotti sono rimasti feriti dal lancio di pietre), in piazza Guadagna e allo Zen.

© Riproduzione riservata