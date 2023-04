Un incendio è divampato in un capannone di un grosso deposito edile a Borgetto (Pa). Le fiamme hanno danneggiato l’impresa e sono impegnate diverse squadre per fronteggiare il rogo che ha avvolto la costruzione. L’incendio, per cause in corso di accertamento, è divampato in via Libertà mandando in fumo il magazzino dove era stipata molta merce. Indagano i carabinieri di Partinico.

