Partinico dice addio a Michele Lunetto, il maestro delle ceste

Partinico e l’intera Sicilia dicono addio all’ultimo mastro dell’arte del cestino. È morto ieri mattina all’età di 88 anni Michele Lunetto, l’ultimo intrecciatore artigianale di cestini in vimini che era rimasto in vita nella cittadina partinicese e uno degli ultimi nell’intero territorio siciliano. Per più di mezzo secolo ha realizzato panari e ceste per la frutta. Arte che ancora si dilettava a coltivare seppur oramai per pura passione e non certo per professione. Per l’esattezza mastro Lunetto era considerato uno degli artigiani maestri cistaru, ancora armeggiava nella ditta di arredamenti gestita dal figlio, dove si recava tutte le mattine. Fu il padre, anche lui maestro dell’arte di intrecciare, a immetterlo su questa strada. Un’epoca in cui questi cestini erano utilizzati per vari scopi, per contenere alimenti po anche solo per decoro. Con il padre e il fratello Vincenzo aveva gestito, agli inizi della sua carriera di artigiano, un piccolo laboratorio in via Alighieri e dopo in corso dei Mille. Nei decenni scorsi la famiglia Lunetto era stata un vero riferimento per la comunità

