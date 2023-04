Palermo, morta a 41 anni Silvana D'Ugo: lottava da tempo contro un raro tumore

Non ce l'ha fatta Silvana D'Ugo, 41 anni, titolare della pizzeria "L'arte Bianca" di Palermo, malata da tre anni, affetta da leiomiosarcoma (tumore raro) di alto grado. Soprattutto una mamma di una splendida bimba di 6 anni, che Silvana non avrebbe mai voluto lasciare, così come il marito Fabrizio, ma purtroppo la malattia non ha lasciato scampo. La donna, che ha lottato fino all'ultimo, si è spenta ieri, circondata dall'affetto dei familiari, che hanno sperato fino all'ultimo in un miracolo, che purtroppo non è avvenuto.

Silvana nel 2018 è stata operata d'urgenza per un fibroma nell'utero, con una tecnica denominata "morcellamento". Purtroppo la diagnosi dell'esame istologico rilevo' un Leimiosarcoma uterino (tumore maligno raro). A causa del morcellamento le cellule tumorali sono state sparse in tutto l'addome pelvico. Ed è qui che inizia il suo calvario. Si è sottoposta a circa 9 interventi ma senza successo, in quanto il tumore si e' sempre ripresentato. "Siamo stati nei migliori centri oncologici in Italia e anche all'estero in particolare in Francia a Lione, dove attraverso un esame specifico e' stata rilevata la presenza di una mutazione genetica del BRCA. L'oncologa aveva proposto di chiedere l'accesso ad un farmaco inibitore "Olaparib" presso l'associazione sanitaria italiana data la presenza di tale mutazione. Purtroppo l'agenzia italiana del farmaco Aifa non riconosce ancora questo farmaco per il tumore all'utero con la mutazione BRCA come nel caso di Silvana", raccontava la madre, Teresa Pellitteri, che aveva organizzato una raccolta fondi tramite Gofundme proprio per acquistare questo farmaco.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. "La ricorderò sempre con tanto affetto, grande donna, grande moglie, grande mamma, grande lavoratrice", scrive Marianna. "La vita sa essere veramente tanto, troppo ingiusta", dice Nina.

© Riproduzione riservata