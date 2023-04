Palermo, come cambia la viabilità per Pasqua e Pasquetta: ecco i divieti, maggiori controlli

Divieti di sosta e di “fuochi” ,scampagnate praticamente vietate nelle aree verdi, niente Ztl per tutte le feste di Pasqua. Con le forze dell’ordine che, come ogni anno, aumenteranno i controlli sopratutto nella zona della movida.

Scampagnate bandite

Il sindaco, Roberto Lagalla, ha emanato un’ordinanza con la quale dispone "il divieto, nelle giornate delle Festività di Pasqua, Pasquetta, del 25 aprile e dell’1 maggio, di effettuare scampagnate nelle pinete di Monte Pellegrino, circostanti il Santuario e limitrofe agli assi viari di via Bonanno, via Monte Ercta e via Padre Giordano Cascini”. Un provvedimento che era nell’aria, ma adesso nelle aree verdi di Palermo, fare le "arrustute" è impresa ardua. Dunque, diciamo che è arrivato il bando del Comune, sopratuttt con quel divieto di accendere fuochi all'interno del Parco della Favorita. Le griglie, quindi, a casa.

La richiesta diretta al sindaco era arrivata dal direttore del Parco della Favorita che si estende anche alle pinete di Monte Pellegrino. Giovanni Provinzano aveva scritto una lettera al sindaco nella quale chiede di emanare in via chiara e inequivocabile il "divieto di organizzare scampagnate all'interno delle pinete attorno al santuario di Monte Pellegrino e il divieto di accendere fuochi all'interno dell'intera area del parco della Favorita. Richiesta accolta.

I divieti

Il primo avvertimento era arrivato a fine maggio, quando sempre nel parco della Favorita, con un’altra ordinanza, erano stato inibite al parcheggio, ma anche alla sosta temporanea, dalle 5 alle 20, in via Pietro Bonanno, via Monte Ercta, via Padre Giordano Cascini, viale Diana, viale Ercole, viale Pomona e via Case Rocca. Si tratta praticamente degli assi stradali nei quali si fermano le auto per le scampagnate dentro al parco. Gli automobilisti che non si atterranno alle regole saranno sanzionati con multe che vanno dagli 87 ai 344 euro; si va invece dai 41 ai 168 euro se si tratta di motocicli.

Già l'anno scorso, però, con un'ordinanza parecchio discussa, il Comune dapprima aveva deciso per la chiusura del parco, poi con un dietrofront, motivato da un disguido nell'interpretazione del provvedimento, aveva stabilito il divieto di posteggio e fermata. Proprio come quest’anno. In pratica, se qualcuno non dovesse propri resistere al fascino dell’arrustuta, tecnicamente non si potrebbe nemmeno fermare con la macchina per “scaricare” il cibo e altro.

Niente Ztl fino al 10 aprile

Cambia il traffico anche il centro, con l’ufficio della mobilità del Comune che ha ordinato la sospensione della Ztl diurna e notturna dal 6 al 10 aprile.

Cambia la viabilità in via Crispi (ma dopo Pasqua)

Il 12 aprile, subito dopo Pasqua, cambierà completamente la viabilità in via Crispi. Il traffico, secondo quanto si legge, nell'ordinanza, sarà deviato per intero sull’attigua bretella laterale.

Ci sarà divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, al fine di consentire un normale deflusso dei mezzi, nel tratto compreso fra via Leonardo Cacioppo e via Sammuzzo. A differenza di quanto avvenuto nei lavori della fase 1, però, non è prevista al momento una sospensione della Ztl, che aveva dato indubbiamente respiro e che ha contribuito a non creare i disagi tanto temuti nelle settimane scorse.

La ditta dovrà posizionare la segnaletica stradale mobile almeno 48 ore prima dell’inizio degli interventi. Cartelli che dovranno riportare anche i percorsi alternativi per la viabilità. Parte dei lavori, poi, secondo quanto si legge nell'ordinanza, potrebbero essere effettuati anche di notte.

Più controlli in città

In vista delle vacanze pasquali il Viminale ha predisposto un piano sicurezza per intensificare i controlli nei luoghi ritenuti maggiormente a rischio, tra cui siti istituzionali o di partito, luoghi religiosi, ma anche aeroporti e stazioni ferroviarie. In una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza inviata a tutti i prefetti e questori, si pone l’accento sull'attuale scenario politico internazionale, con la guerra in Ucraina, ma anche sulla sempre attuale minaccia terroristica e alla campagna di mobilitazione della galassia anarchica in solidarietà ad Alfredo Cospito.

Tutti elementi che hanno portato il Dipartimento a disporre un rafforzamento dei controlli, invitando i prefetti a convocare i comitati per l’ordine e la sicurezza per la definizione della linea di intervento in vista delle vacanze pasquali. Attenzione, dunque, anche sulle sedi diplomatiche, sulle sedi di sindacati e ministeri, su santuari e chiese, musei, monumenti e siti di interesse turistico. Controlli a 360 gradi per evitare problemi di ordine pubblico, con verifiche preventive sul web e nei locali frequentati dai giovani. La circolare, infine, invita le forze di polizia a mantenere una elevata soglia di attenzione con adeguate forme di autotutela per la salvaguardia dell’incolumità propria e degli altri

