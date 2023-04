Monreale, alla Casa del Sorriso uova pasquali e colombe dal Parlamento della Legalità

Una festa di gioia con tanto di uova al cioccolato e colombe pasquali è stata organizzata presso la Casa del Sorriso di Monreale dallo staff di Presidenza del Parlamento della Legalità internazionale coordinato da Nicolò Mannino, Salvatore Sardisco ed Helga Guardì.

Un appuntamento che richiama una collaborazione tra le due «anime che hanno sede a Monreale - dice Mannino - e puntualmente si ritrovano a vivere momenti di dialogo, di fraternità e di condivisione. È sempre una grande gioia ricca di commozione e di affetto vivere momenti di fraternità con questi bambini e adolescenti che già hanno sperimentato qualcosa che non meritano. L'infanzia tradita pesa molto nel silenzio dei cuori e noi siamo chiamati a dare quella carezza e quell'abbraccio che Papa Francesco ci ha esortato in questo periodo pasquale( e non solo) a non negare a nessuno».

© Riproduzione riservata