Va a trovare la figlia per le feste e cade dalle scale: donna siciliana grave in Lombardia

Una donna siciliana, originaria della provincia di Palermo, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia dopo una caduta dalle scale. La settantenne ha perso l'equilibrio mentre scendeva le scale, è ruzzolata più volte sui gradini battendo con violenza la testa: i familiari l'hanno trovata già priva di sensi, circondata da una pozza di sangue. L'incidente è avvenuto nell'abitazione della figlia dell'anziana Bagnolo Mella, nel Bresciano.

La donna era arrivata in Lombardia martedì per passare le feste insieme alla figlia. È stata trasferita in ospedale in codice rosso (in elicottero) a seguito del grave incidente domestico in cui è rimasta coinvolta. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, anche i vigili del fuoco e la polizia locale, cui sono stati affidati i rilievi.

