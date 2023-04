Terrasini, trattativa commerciale finisce a bastonate: un denunciato

Ha colpito con un grosso bastone un uomo con cui si era dato appuntamento per la compravendita di un oggetto. È successo martedì a Terrasini, all’angolo tra via Roma e via Giuseppe Di Stefano, dove un 22enne e un 36enne, che si erano prima sentiti telefonicamente, si erano incontrati. Durante la trattativa commerciale però i due non avrebbero trovato un accordo e dopo uno vivace scambio di opinioni sarebbero scoppiata la lite.

Il più giovane dei due, entrambi residenti a Terrasini, avrebbe preso un grosso bastone di legno e avrebbe colpito l’altro. Qualcuno ha chiamato i carabinieri. Sono intervenute alcune pattuglie e un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il 36enne all’ospedale di Partinico. Adesso il giovane rischia una denuncia per rissa e lesioni.

