Palermo, è morto il fotografo Francesco Lo Verso: aveva ereditato la professione dal padre

Lutto nel mondo della fotografia palermitana: è morto Francesco Lo Verso, titolare dello studio di via Giovanni Bonanno. Erede di una famiglia di fotografi, è stato stroncato da un male improvviso.

Aveva iniziato a scattare fotografie seguendo le orme del padre che tra gli anni 80 e 90 aveva lo studio in via Marchese di Roccaforte. E così, Francesco, prendendo ad esempio il padre, era riuscito a far diventare lavoro una passione. Professionalmente era molto conosciuto dai palermitani: in tanti negli anni si sono affidati prima al padre e poi a lui per realizzare i servizi fotografici per matrimoni ed eventi.

Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti gli attestati di vicinanza alla famiglia e di condoglianze. "Che tristezza, studio in via roccaforte negli anni 80/90, lui e padre hanno immortalato i momenti belli vissuti nella chiesa di San Luigi, hanno sviluppato centinaia di foto che portavamo nel loro studio a sviluppare…Rip", scrive su Facebook Rino Vullo. "Grande uomo e professionista. Che il buon Dio lo accolga tra le sue braccia", aggiunge Raffaele Mancuso. E ancora, Teresa Domino "Sono profondamente addolorata e sorpresa...una bellissima persona mi mancherà tanto".

C'è chi ricorda l'appartenenza ad una famiglia di fotografi, chi la sua professionalità, tutti ne sottolineano il sorriso che lo contraddistingueva anche nei momenti meno felici della sua vita.

