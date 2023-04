Palermo, niente Ztl per Pasqua e dal 12 aprile traffico rivoluzionato in via Crispi

Cambia il traffico a Palermo in occasione delle feste di Pasqua e, subito dopo, per consentire i lavori che ci saranno nel sottopasso di via Crispi, in direzione del porto. Il nuovo cantiere si aprirà il 12 aprile e "minaccia" parecchi disagi.

Per quanto riguarda le festività pasquali imminente, per consentire lo svolgimento delle funzioni della Settimana santa, l’Ufficio della mobilità del Comune di Palermo ha ordinato la sospensione della Ztl diurna e notturna dal 6 al 10 aprile.

Il 12 aprile, subito dopo Pasqua, cambierà completamente la viabilità in via Crispi. Il traffico, secondo quanto si legge, nell'ordinanza, sarà deviato per intero sull’attigua bretella laterale.

Ci sarà divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, al fine di consentire un normale deflusso dei mezzi, nel tratto compreso fra via Leonardo Cacioppo e via Sammuzzo. A differenza di quanto avvenuto nei lavori della fase 1, però, non è prevista al momento una sospensione della Ztl, che aveva dato indubbiamente respiro e che ha contribuito a non creare i disagi tanto temuti nelle settimane scorse.

La ditta dovrà posizionare la segnaletica stradale mobile almeno 48 ore prima dell’inizio degli interventi. Cartelli che dovranno riportare anche i percorsi alternativi per la viabilità. Parte dei lavori, poi, secondo quanto si legge nell'ordinanza, potrebbero essere effettuati anche di notte.

