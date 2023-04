Palermo, fiamme nella notte in un pub dell’Olivella

È probabilmente di natura accidentale il rogo divampato nella notte all’interno di un pub di Palermo, nel quartiere Olivella. A dare l’allarme alcuni residenti, poco dopo l’una.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze peggiori. Non si rilevano infatti danni ingenti, solo pareti annerite e qualche suppellettile rovinato. Sono in corso accertamenti. Alla base dell’incendio non si esclude il mozzicone di una sigaretta.

