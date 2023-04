Maltempo: frana la strada statale 185 a Francavilla, strade allagate a Messina, nevica a Piano Battaglia

Continua ad imperversare il maltempo in Sicilia. Ancora per la giornata di oggi e per domani, in alcune zone dell'Isola, sono previste forti piogge. La fascia più a rischio è quella del Messinese dove per ieri era stata diramata l'allerta arancione e oggi gialla.

Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato una frana, sulla strada statale 185, all'altezza di Francavilla con inevitabili disagi alla circolazione stradale nella zona jonica e nella valle dell’Alcantara. A causa del maltempo di queste ore, dunque, sul manto stradale si è aperta una voragine e la frana, al km 45+300 ha coinvolto mezza carreggiata. Sul posto personale e i tecnici dell'Anas e carabinieri che stanno valutando la possibile chiusura al transito in entrambe le direzioni di marcia. A Messina strade allagate e tombini saltati, i maggiori disagi in via Ugo Bassi e viale della Libertà.

E a Piano Battaglia è tornata la neve. Sia ieri che la scorsa notte i fiocchi sono caduti sulle cime e anche sulle strade, e si sono accumulati circa 10 centimetri di neve.

