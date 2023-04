Due uomini di 82 anni e 78 anni sono stati trovati morti questa mattina, nelle loro case, dai vigili del fuoco, chiamati dai parenti che non avevano notizie dei loro congiunti.

Il primo è stato trovato in casa in piazzale Europa, a Caccamo; il secondo in via Nazionale, a Cinisi.

Sono intervenuti i carabinieri. I medici legali hanno accertato la morte per cause naturali. Le salme sono state restituite ai familiari per celebrare i funerali.

