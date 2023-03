Palermo, le opere d'arte rubate e trovate davanti alla Gam appartengono a un bagherese

Una serie di bassorielivi probabilmente rubati sono stati trovati questa mattina nei pressi della Galleria d’Arte Moderna a Palermo. A riconoscere la cassa utilizzata per il trasporto delle opere d’arte sono stati gli stessi dipendenti del museo palermitano. Nascosti da alcuni vasi in una cassa blu con maniglioni ed etichette utilizzate per i trasporti c’erano diversi quadri imballati. Come le opere d’arte siano arrivate lì è un mistero.

I dipendenti della Gam hanno chiamato i carabinieri nucleo patrimonio artistico che dopo avere raccolto la denuncia dei lavoratori hanno preso i quadri e li hanno portati in caserma. Qui i militari cercheranno di capire la provenienza e dove possono essere state rubate le opere d’arte.

Dovevano essere consegnate a un bagherese

Le opere trovate davanti alla galleria d’arte moderna a Palermo dentro una cassa utilizzata per il trasporto di oggetti d’arte sono dei bassorilievi in gesso, - le figure sono rappresentate su un piano di fondo, dal quale sporgono con un rilievo ridotto realizzati con lo scalpellino - che erano stati esposti in una mostra a Bonn in Germania. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico stanno contattando la ditta di spedizioni che per il Sud ha sede a Roma per cercare di ricostruire la vicenda. Le opere dovevano essere consegnate ad un bagherese, così come si legge nelle etichette in tedesco che si trovano sulla cassa. Tanti gli aspetti da chiarire: i militari che hanno iniziato ad acquisire le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona per cercare di risalire a chi ha abbandonato davanti alla Gam la cassa con le opere d’arte.

