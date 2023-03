Aggressioni ai medici, nei pronto soccorso siciliani arriva il posto fisso di polizia

Riaprirà domani il posto fisso di polizia all’interno del nuovo pronto soccorso del Policlinico di Palermo. Si tratta del primo ad essere operativo nel capoluogo, dopo quelli già entrati in funzione al Policlinico Gaetano Martino e all’ospedale Papardo di Messina, in base al piano annunciato dai ministri dell’Interno e della Salute, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci, che hanno stilato una mappa dei presidi sanitari italiani in cui si è verificato il maggior numero di violenze nei confronti di medici e infermieri al lavoro nelle aree di emergenza e nei reparti degli ospedali.

L’anno scorso il triste primato è toccato proprio alla Sicilia ed anche i medici e gli infermieri del pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria palermitana sono stati i bersagli preferiti di diverse aggressioni da parte di alcuni parenti dei pazienti.

Al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo è da anni in funzione il posto di polizia e sarà potenziato. Sarà istituito anche a Villa Sofia, dove le stanze non sono ancora pronte. La questura di Caltanissetta, invece, aprirà a breve i posti fissi di polizia all’ospedale Sant’Elia, al Vittorio Emanuele di Gela e al Suor Cecilia Basarocco di Niscemi.

