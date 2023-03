Palermo, inseguimento e auto bloccata in via Oreto: uno arrestato, l'altro fugge

Arrestato dalla polizia un palermitano, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale e obbligo di presentazione alla pg. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. Una denuncia è scattata anche per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

L’arresto è avvenuto in via Oreto, a Palermo, dove nelle ultime settimane si sono registrati diversi furti di auto e numerosi furti all’interno delle vetture. Gli agenti di polizia hanno cercato di bloccare una Fiat Panda con a bordo due giovani sospetti. Ne è nato un inseguimento finito con il tentativo dei giovani di speronare la vettura della polizia per cercare di fuggire a piedi. Più volte uno dei due occupanti ha aperto lo sportello in corsa per evitare che i poliziotti si affiancassero. L’inseguimento è finito in via Oreto quando il conducente della Fiat Panda in retromarcia ha preso in pieno la volante. Uno dei due è riuscito a fuggire il secondo è stato bloccato e portato in commissariato. In tasca gli è stato trovato un coltello, mentre nell’auto oggetti utilizzabili per lo scasso. Sono in corso indagini per risalire al complice.

