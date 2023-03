Autobus in fiamme a Palermo, l’autista mette in salvo i passeggeri

Un autobus dell’Amat è andato in fiamme a Palermo in via Ernesto Basile. L’incendio è divampato dal vano motore del mezzo utilizzato sulla linea 389, che procedeva in direzione di Corso Tukory. L’autista ha bloccato il bus e ha fatto scendere i passeggeri, prima di impugnare l’estintore in dotazione per circoscrivere le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

«Fortunatamente si trattava di una vettura alimentata a gasolio e non a metano perché altrimenti sarebbe stato un intervento più problematico», spiegano i vigili del fuoco. «Devo fare un plauso al nostro autista e ai tecnici dell’officina mobile - spiega a Domenico Caminiti, dirigente dell’Amat - per la prontezza dimostrata. Riteniamo sia avvenuto un cortocircuito nel vano motore che ha innescato un principio d’incendio. Questo autobus non era tra i più nuovi della nostra azienda. Avrà una decina di anni. Tutto sommato la nostra flotta ha un’età media abbastanza giovane».

