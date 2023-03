Termini Imerese, sequestrati cento chili novellame di sarda

I militari della guardia costiera di Termini Imerese e gli agenti della polizia stradale di Buonfornello hanno sequestrato oltre 100 chili di neonata di sarda appena pescata.

Il pesce è stato trovato nel porta bagaglio di un auto durante un controllo. Il pesce è stato controllato del servizio veterinario dell’Asp di Cefalù per i controlli di competenza. Il novellame è stato dichiarato non idoneo al consumo umano, ed è stato distrutto. Per la pesca, detenzione e commercializzazione di pesce sottomisura, in proporzione al quantitativo pescato e trasportato in modo illegale, la sanzione amministrativa può arrivare fino ad un massimo di 75.000 euro oltre che alla confisca del prodotto ittico e degli attrezzi utilizzati.

