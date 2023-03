Giovedì 9 marzo, a partire dalle 14:30, lungo l’autostrada A29 Racc Bis "Raccordo per Via Belgio" sarà chiusa la rampa in uscita dello svincolo Ospedale Cervello per i veicoli provenienti da Mazara del Vallo. Lo rende noto l’Anas, sottolineando che il provvedimento è necessario per consentire l’esecuzione di rilievi tecnici in seguito a un incidente avvenuto su viabilità comunale.

