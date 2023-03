Furto in un centro scommesse a Palermo. I ladri hanno scassinato la vetrina del Gold Bet in via Torretta, a Sferracavallo, e hanno portato via soldi in cassa, ma anche quelli che si trovavano nelle slot machine e nei distributori di merendine, bibite e caffè. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e della zona.

