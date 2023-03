Monopattini a Palermo, si cambia: bando per selezionare tre operatori

Monopattini, si cambia. La giunta ha approvato le linee guida per selezionare 3 operatori cui affidare per 5 anni il servizio di noleggio dei dispositivi di micromobilità. Il che arriva al termine di un periodo di sperimentazione in cui il numero dei gestori è cresciuto notevolmente. Le linee guide predisposte dall’ufficio Mobilità sostenibile su indirizzo dell’assessore Maurizio Carta partono dall’accurato monitoraggio e dalle analisi condotte sui servizi sharing con monopattini. I dati dicono che esiste una grande propensione a utilizzare i monopattini in ambito urbano: quasi 2000 veicoli sparsi sul territorio, un milione di noleggi per una percorrenza media di 2 chilometri.

«Il successo dei monopattini – si legge in una nota di Palazzo delle Aquile - ha prodotto una conseguente riduzione dell’utilizzo dell’autovettura privata nonché l’abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera, come è necessario e sempre più richiesto dalle strategie europee di contrasto al cambiamento climatico».

La gara sarà rivolta a tre soli gestori del servizio, per potere attuare un migliore dialogo con ognuno di essi al fine di migliorare la sicurezza per gli utenti, i pedoni e gli automobilisti e ridurre al massimo le interferenze con il traffico pedonale.

