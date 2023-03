Circolazione ferroviaria interrotta per circa due ore sulla linea Palermo-Agrigento-Caltanissetta. Il treno regionale ha investito un bovino fra Sciara e Montemaggiore, in provincia di Palermo. È stato necessario l'arrivo delle squadre di intervento per liberare i binari e consentire al traffico ferroviario di riprendere.

© Riproduzione riservata