Tenta di estorcere denaro a un ragazzo alla Vucciria, Daspo per un palermitano

Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, cosiddetto “Daspo Willy», nei confronti di un palermitano, già destinatario di avviso orale, accusato di tentata rapina e tentata estorsione in concorso ai danni di un giovane nel mercato della Vucciria. La vittima lo scorso 30 dicembre è stata attirata in un vicolo isolato nei pressi di via Maccheronai con la scusa di restituire le chiavi dell’auto smarrite. E poi minacciato per costringerlo a consegnare soldi. Il provvedimento è stato emesso per due anni.

