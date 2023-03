Palermo, lutto nel mondo della scuola: morta la preside Annamaria Adamo

Figura storica per la scuola siciliana, è morta Annamaria Adamo. Aveva 72 anni. Preside della scuola «Piazzi», a Palermo, è stata una donna militante, animata da grande spirito democratico e attenta alla politica e al sociale: nata a Canicattì, in tanti la ricorderanno per il suo ruolo da dirigente, ma è stata anche formatrice ed esperta in processi cognitivi e disabilità, mettendo a disposizione dei suoi colleghi e colleghe la scienza di Mauro Di Mauro, esperto di scienze cognitive e di metodo Feuerstein alla Ca’ Foscari di Venezia.

Come ricorda un suo carissimo collega, Maurizio Muraglia, «I suoi corsi, frequentatissimi, hanno ispirato la didattica inclusiva di tanti insegnanti». È proprio con Muraglia, la preside Adamo ha lavorato per otto anni «gomito a gomito» nel direttivo del Cidi (centro iniziativa democratica degli insegnanti): «Nel 1997 la presidente del CIDI Cristina Morrocchi volle rinnovare il Direttivo e chiamò lei e me a farvi parte e ci conoscemmo in quell’occasione - ricorda Muraglia -. Nel 2004 ne diventai presidente e la chiamai perché volevo che rientrasse».

Adamo ha anche fornito quella che ancora oggi è la nuova sede del Cidi: «Nel 2007 il Centro rimase senza sede - continua a ricordare Muraglia - e con generosità offrì la scuola che dirigeva: tutt’ora la Piazzi è ancora la sede». Sempre umile e preziosa, al cordoglio si unisce tutto il mondo della scuola: «Una cara collega da cui ho imparato - ricorda Lucia Bonaffino - sono sbigottita e addolorata». «Quante esperienze realizzate insieme - racconta Maria Luisa Liotta - una su tutte il seminario a Parigi con il dottor Feuerstein. Ciao Annamaria». «Un nostro punto di riferimento, una donna speciale - scrive Valentina Chinnici - una maestra per tutti noi».

© Riproduzione riservata