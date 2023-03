Termini Imerese, sesso in chat con il prete: pena confermata per don Esposito

Confermata dalla terza sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta dal giudice Antonio Napoli, la sentenza del tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato a 5 anni don Vincenzo Esposito, sacerdote di 64 anni originario di Caltavuturo. Il reato contestato è induzione alla prostituzione minorile. La sentenza, inoltre, riforma parzialmente la decisione emessa il 22 giugno 2020 dal tribunale, appellata dall’imputato ma anche dalle parti civili. Padre Esposito è stato condannato così pure al risarcimento del danno in favore di un’altra «persona offesa», esclusa nel primo giudizio.

Don Vincenzo Esposito è stato, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte civile appellante: per ciascuno 14 mila euro oltre spese generali, più 800 euro, oltre le spese generali, in favore delle altre parti costituite. Attualmente il prete è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione di un familiare a Termini Imerese.

