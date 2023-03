Perde il controllo dell'auto, che si ferma sulla fiancata: donna ferita a Palermo

Incidente stradale questo pomeriggio in via Palmerino a Palermo. All'altezza del civico 32, una donna è finita con la sua Fiat Panda contro un'auto posteggiata e poi la Panda è finita sulla fiancata al centro della carreggiata. La signora è rimasta ferita ed è stata trasferita al pronto soccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nella zona.

