Cocaina e soldi nascosti in bagno e nel cestino dei rifiuti, due arresti a Bagheria

Blitz della polizia a Bagheria dove sono stati arrestati uno spacciatore e un suo favoreggiatore, sequestrando una notevole quantità di cocaina e di denaro. Bloccata anche l’edificazione di un immobile abusivo.

I poliziotti del locale commissariato, su delega della procura di Termini Imerese, sono giunti nei pressi di un appezzamento di terreno dove sorgeva una costruzione abitata da un pregiudicato bagherese. Recuperati e sequestrati oltre 300 grammi di cocaina che erano stati nascosti lungo le condutture dei sanitari e dentro il cestino della spazzatura, in bagno. Sequestrati, inoltre, un bilancino di precisione, numerosi cellulari e la somma di circa 1300 euro. In una giacca c'erano 78 dosi di cocaina.

Durante le fasi della perquisizione è, inoltre, emerso che il proprietario dell’immobile stesse procedendo alla abusiva edificazione di una seconda e più ampia struttura, distante dalla prima alcune decine di metri. Per questo motivo, anche con l’ausilio della Polizia Locale, nel frattempo giunta in zona, si è proceduto al sequestro della costruzione. Sul versante penale legato al ritrovamento dello stupefacente, si è proceduto invece all’arresto del proprietario dell’immobile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e dell’operaio, per il reato di favoreggiamento. Indagini sono in corso per risalire ad eventuali complici.

