Cancellata dopo 20 anni la condanna di un costruttore di Misilmeri: la voce intercettata non era la sua

CORTE D'APPELLO

Ad Antonino Giordano erano stati inflitti quattro anni per associazione mafiosa in via definitiva. Il suo avvocato ha ottenuto la revisione